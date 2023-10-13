Мрачный ролевой экшен Lords of the Fallen вышел на PC и консолях

Сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series вышел мрачный ролевой экшен Lords of the Fallen (2023). Игроки в Steam уже приступили к его исследованию — пиковый онлайн превышает 30 тысяч человек. Их ожидает 30 боссов, 3 концовки и множество видов оружия.

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Стоит отметить, что на PC у игры нет антипиратской защиты Denuvo. Также с момента релиза игрокам доступны технологии DLSS 3 и FSR 3.0. Экшен работает на движке Unreal Engine 5 и использует технологию глобального освещения Lumen.

Однако над версией для Xbox Series студии Hexworks ещё предстоит потрудиться. Она также доступна, но в ближайшие дни её ждёт крупный патч, который должен решить большинство проблем. К сожалению, не обошлось и без проблем на PlayStation 5 — патч первого дня «сломал» расширенное издание игры.