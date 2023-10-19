Лучшие моды для Valheim – обзор полезных модификаций

Valheim пока еще не вышла из раннего доступа Steam, однако игра уже собрала вокруг себя сплоченное сообщество моддеров. Портал gamerant.com рассказал о пяти лучших модах для игры: как больших, так и чисто косметических.

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Как устанавливать моды на Valheim

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Valheim не имеет официальной поддержки модификаций через мастерскую Steam, однако поставить моды все равно не сложно. Как правило, это можно сделать двумя способами. Либо вы вручную распаковываете файлы мода в папку игры и следуете инструкциям, либо загружаете их через Vortex — официальную программу платформы Nexus Mods.

ValheimPlus

Пожалуй, одна из самых популярных модификаций для Valheim среди всех существующих. Она вносит невероятное количество мелких, но крайне приятных quality-of-life изменений. Последние годы опции персонализации начинают играть все большую роль в гейминге, и ValheimPlus позволяет игрокам изменить практически каждый аспект базовой игры. Время производства ресурсов, ограничения на строительство и ресурсы, характеристики персонажей. Иными словами, если вы хотите подстроить игровые механики под себя, то ValheimPlus — обязательный мод.

Steam

Epic Loot

Песочницы-выживалки часто имеют механики лута, которые награждают игроков за их труды, но Valheim не торопится заваливать викингов ценными предметами. Epic Loot исправляет этот момент и вводит в игру полноценную систему редкой добычи — она позволит игрокам разжиться магическими предметами из сундуков или побежденных монстров.

BuildShare

Механика «Галереи» в The Sims 4 стала большим хитом среди игроков: все-таки строить сложные сооружения своими руками может не каждый. Мод BuildShare работает похожим образом. Он позволяет сохранять и загружать строения, созданные другими пользователями, и значительно облегчает реконструкцию зданий на карте.

Steam

Valheim Legends

Valheim — преимущественно песочница, поэтому некоторые игроки посчитали, что проекту недостает ролевых элементов и прокачки. Мод Valheim Legends добавляет в игру 12 классов персонажей, чьи уникальные способности неплохо разнообразят боевую систему. Валькирии атакуют противников с воздуха, волшебники творят заклинания — в Valheim Legends найдется что-нибудь на любой вкус.

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