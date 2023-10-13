Фанат Starfield убил элитного противника 100 раз и пожаловался на плохую добычу

Мир Starfield очень большой и имеет множество тонкостей, включая разнообразную добычу с противников. А один из фанатов решил «научным подходом» проверить шанс выпадения лута после убийства элитного противника.

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Он играл на «очень высокой» (Very Hard) сложности в режиме «Новая игра +2». Энтузиаст 100 раз подряд убил элитного пирата 98 уровня, записав каждый выпавший предмет в таблицу. Как оказалось, за сотню убийств с противника упало 66 редких предметов (самый низкий уровень элитного снаряжения только с одним модификатором), 24 эпических предмета (два модификатора) и 10 легендарных вещей (три модификатора).