Фанат Starfield убил элитного противника 100 раз и пожаловался на плохую добычу
Мир Starfield очень большой и имеет множество тонкостей, включая разнообразную добычу с противников. А один из фанатов решил «научным подходом» проверить шанс выпадения лута после убийства элитного противника.
Он играл на «очень высокой» (Very Hard) сложности в режиме «Новая игра +2». Энтузиаст 100 раз подряд убил элитного пирата 98 уровня, записав каждый выпавший предмет в таблицу. Как оказалось, за сотню убийств с противника упало 66 редких предметов (самый низкий уровень элитного снаряжения только с одним модификатором), 24 эпических предмета (два модификатора) и 10 легендарных вещей (три модификатора).
Игрок оказался не в восторге от результата. Девять из собранных предметов (два эпических и семь редких) были практически бесполезными с ценой менее тысячи кредитов, а среди легендарных вещей выпало оружие за 1400 кредитов. Пользователи в комментариях заявляют, что их результаты «фарма» оказались схожими. Кто-то и вовсе назвал «смешным» выпадение уникальных предметов с такой низкой ценой.