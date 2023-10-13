Хандзо на время убрали из соревновательных матчей в Overwatch 2 из-за бага

У Blizzard снова проблемы с персонажами в Overwatch 2. А если точнее, то проблема с их балансом. Седьмой сезон только стартовал, а из соревновательного режима уже убрали Хандзо.

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Всё дело в баге, из-за которого по каким-то причинам герой получил возможность почти непрерывно стрелять из лука. Герой буквально превратил свой лук в пулемёт и наносил таким образом очень много урона. Blizzard на время убрала персонажа из соревновательной игры.

Видео доступно на YouTube-канале Stylosa. Права на видео принадлежат Blizzard.