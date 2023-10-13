$96.99-2.99103.03-2.92

Battlefield 2042 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?

12 октября Electronic Arts запустила в Steam бесплатный доступ к Battlefield 2042. Игроки могут полностью бесплатно сыграть в шутер на ПК и консолях в период с 12 по 16 октября — акция закончится в 20:00 мск.

Battlefield 2042 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?
© Чемпионат.com

Как бесплатно поиграть в Battlefield 2042 в России на ПК

К сожалению, игра недоступна в российском Steam, однако способ скачать игру и спокойно поиграть всё же есть. Для этого нужно воспользоваться уже привычным способом через команду «Выполнить» в Windows. Для этого необходимо:

  • запустить Steam;
  • найти в поиске Windows команду «Выполнить»;
  • ввести steam://install/1517290 и установить игру в нужную директорию. После этого она также появится в вашей библиотеке.

Данный способ абсолютно легален и проверен редакцией «Чемпионата» на работоспособность. После этого в Battlefield 2042 можно полностью бесплатно играть вплоть до 16 октября 20:00 мск.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости