Глава Activision Бобби Котик покинет компанию спустя 30 лет управления

13 октября британский регулятор одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Теперь американская корпорация владеет Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и массой других франшиз.

© Чемпионат.com

В связи с этим руководитель Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что покинет пост с 1 января 2024 года — он управлял издательством 30 лет. О решении Котик сообщил в письме к сотрудникам компании. Проработать до конца 2023 года его попросил лично Фил Спенсер.

Впервые Бобби Котик стал генеральным директором Activision в 1991 году. Слияние компании с Blizzard произошло в 2008 году.