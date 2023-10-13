Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Наступила середина октября: до недели самых ожидаемых релизов года осталось всего ничего. А мы пока подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные!

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В Epic Games Store сейчас раздают Blazing Sails: соревновательный пиратский экшен для тех, кому Sea of Thieves показалась слишком миролюбивой. Командам кораблей предстоит действовать сообща, чтобы потопить соперников, первыми найти сокровища и сбежать из опасных вод живыми. Blazing Sails можно бесплатно забрать до 19 октября.

Epic Games Store

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store попала полная коллекция Q.U.B.E: в этой серии головоломок от первого лица игроку предстоит решать задачки при помощи разных механизмов и приспособлений. Если в Portal главной механикой были сами порталы, то в Q.U.B.E. это манипуляция различными кубами. Игру можно забрать до 19 октября.

Epic Games Store

На бесплатные выходные в Steam вышла Battlefield 2042 — пожалуй, самая противоречивая игра серии за все время существования франшизы. Разработчикам пришлось потратить немало времени, чтобы привести релизную версию игры в надлежащий вид, но после отката некоторых сомнительных механик BF2042 вполне заслуживает внимания. По крайней мере, если вы пропустили игру на релизе. Бесплатные выходные продлятся до 16 октября.

Steam

Step Intro Dreams — бесплатный пролог тактической RPG Thyria, которая явно вдохновлена серией Darkest Dungeon. Игроку предстоит отправиться в путешествие по ночным кошмарам, чтобы спасти их хозяев от жутких монстров. Авторы обещают проработанную стратегическую составляющую, разнообразие билдов и другие тактические элементы: например, механику времени суток, которая влияет на поведение монстров.

Steam

Короткая комедийная головоломка, где рассказчик очень не хочет, чтобы игрок решил все задачки. Welcome, Get Out! обыгрывает совсем не новую идею, но подает ее достаточно забавно, чтобы развлечь на несколько вечеров.