Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

В Epic Games Store сейчас раздают Blazing Sails: соревновательный пиратский экшен для тех, кому Sea of Thieves показалась слишком миролюбивой. Командам кораблей предстоит действовать сообща, чтобы потопить соперников, первыми найти сокровища и сбежать из опасных вод живыми. Blazing Sails можно бесплатно забрать до 19 октября.

Короткая комедийная головоломка, где рассказчик очень не хочет, чтобы игрок решил все задачки. Welcome, Get Out! обыгрывает совсем не новую идею, но подает ее достаточно забавно, чтобы развлечь на несколько вечеров.