Утечка по Call of Duty 2024 раскрыла возвращение старых карт серии

Хотя Call of Duty: Modern Warfare III (2023) ещё даже не добралась до полок магазинов, в сети уже возникают утечки по Call of Duty 2024.

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По данным пользователя CoD_Perseus, в грядущей игре появятся карты WMD из Call of Duty: Black Ops и Grind из Call of Duty: Black Ops 2. Дополнительных деталей автор не предоставил, однако информация сочетается с прошлыми слухами, где упоминалось о ремастерах карт Black Ops 2.

Инсайдер Том Хендерсон при этом упомянул, что речь идёт о возвращении целого ряда классических карт из всей серии Black Ops, что тоже подходит под заявление пользователя.

Если вся эта информация окажется правдивой, то Call of Duty 2024 станет второй игрой серии, которая будет использовать обновлённые карты для «раскачки» мультиплеера — в MW3 появятся ремастеры карт из Call of Duty: Modern Warfare 2.

По данным Хендерсона, акцент на ремастерах позволяет сократить срок разработки. Карты всё равно создают «с нуля», но зато команда с самого начала обладает чётким планом для мультиплеера.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на PC, PlayStation и Xbox. А до 16 октября проходит бета-тест шутера на разных платформах — в сети уже появились технические сравнения.