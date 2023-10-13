Microsoft может объявить о покупке Activision Blizzard 13 октября

Сделка по слиянию Microsoft с Activision Blizzard одобрена британскими регуляторами, сообщает The Verge.

Microsoft получила одобрение от британского регулятора на слияние с Activision Blizzard, крупнейшего издателя видеоигр. Сделка стоимостью $68,7 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) после того, как Microsoft согласилась продать права на облачный стриминг игр Activision французской компании Ubisoft, чтобы снизить свое влияние на рынке.

Microsoft, владелец игровой платформы Xbox, объявила о своем намерении приобрести Activision Blizzard в январе 2022 года. Activision Blizzard известна такими франшизами, как Call of Duty, Diablo, Overwatch и Warcraft. Сделка является одной из самых крупных в истории игровой индустрии и усилит конкуренцию с другими гигантами, такими как Sony и Nintendo.

Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, поздравил своих сотрудников с одобрением сделки и выразил гордость за все достижения компании.