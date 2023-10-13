$99.98+0.05105.95+0.27

Microsoft может объявить о покупке Activision Blizzard 13 октября

Сделка по слиянию Microsoft с Activision Blizzard одобрена британскими регуляторами, сообщает The Verge.

Microsoft может объявить о покупке Activision Blizzard 13 октября
© globallookpress.com

Microsoft получила одобрение от британского регулятора на слияние с Activision Blizzard, крупнейшего издателя видеоигр. Сделка стоимостью $68,7 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) после того, как Microsoft согласилась продать права на облачный стриминг игр Activision французской компании Ubisoft, чтобы снизить свое влияние на рынке.

Microsoft, владелец игровой платформы Xbox, объявила о своем намерении приобрести Activision Blizzard в январе 2022 года. Activision Blizzard известна такими франшизами, как Call of Duty, Diablo, Overwatch и Warcraft. Сделка является одной из самых крупных в истории игровой индустрии и усилит конкуренцию с другими гигантами, такими как Sony и Nintendo.

Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, поздравил своих сотрудников с одобрением сделки и выразил гордость за все достижения компании.

Ожидается, что сделка будет окончательно завершена 13 октября, после чего Microsoft станет обладателем полных прав на более чем 30 брендов Activision Blizzard.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости