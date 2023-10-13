Стартовала предзагрузка игры «Человек-паук 2»

Прошедшей ночью началась предварительная загрузка игры «Человек-паук 2». Скачать игру на свою консоль могут все владельцы предварительного заказа.

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С патчем первого дня тайтл займёт на вашей PS5 чуть больше 88 ГБ. Скачайте проект заранее.

«Человек-паук 2» продолжит события первой части и расскажет о новых испытаниях, с которыми придётся столкнуться Питеру и Майлзу. В игре можно будет переключаться между двумя героями. А ещё в тайтле появятся Веном, Ящер, Крейвен-охотник и другие культовые злодеи.

В Сети уже гуляет множество спойлеров с важными сюжетными моментами и слитыми боссами. Будьте предельно осторожны.