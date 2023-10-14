Третья команда из России вышла в плей-офф The International 2023 по Dota 2

Российский состав 9Pandas по Dota 2 сыграет в стадии плей-офф чемпионата мира The International 2023 в Сиэтле.

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«Панды» обеспечили себе выход из группы после поражения Team SMG в параллельном матче с Entity. У 9Pandas по итогам будет минимум три очка, в то время как у коллектива из Юго-Восточной Азии — максимум два.

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В эти минуты команда Алексея Solo Березина играет матч против Evil Geniuses из Перу. После первой карты 9Pandas уступает со счётом 0:1.