Появился новый тизер российской игры «Смута»

Российская игровая студия Cyberia Nova опубликовала новый геймплейный тизер игры «Смута», в котором показаны примеры боевых сцен. Клип доступен для просмотра в официальной группе разработчиков во «ВКонтакте».

© smuta.games

Видео длится 43 секунды. Значительная его часть посвящена боевой системе игры. В таких сценах можно увидеть, как главный герой сражается с врагами, держа в руке меч или бердыш.

В комментариях к тизеру разработчики ответили на некоторые вопросы поклонников. Из сообщений Cyberia Nova стало известно, что анимация персонажей в игре еще дорабатывается – новое видео представляет собой «текущий срез» прогресса создания «Смуты».

Один из подписчиков Cyberia Nova выразил надежду, что к релизу боевая система «Смуты» не будет похожа на оную в игре «Ведьмак». В ответ на это российские разработчики назвали боевку «Ведьмака» «ужасной» – в «Смуте» она будет совершенно иной.

Релиз «Смуты» запланирован на начало 2024 года. Игра выйдет исключительно на ПК.