Музыку из Starfield номинировали на премию «Грэмми»

Разработчики космической ролевой игры Starfield из Bethesda объявили, что саундтрек тайтла номинировали на музыкальную премию «Грэмми». В честь этого события представители студии опубликовали на своём ютуб-канале ролик с отрывками из разных композиций Инона Цура.

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Цур ответствен за создание музыки к Fallout New Vegas, Fallout 3, Fallout 4, Dragon Age: Origins, Prince of Persia, Crysis и другим известным играм. Также в 2009 году он получил премию Британской Академии в области видеоигр (BAFTA).

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.