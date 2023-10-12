Новая Lords of the Fallen вызвала противоречия среди критиков

В сети появились первые обзоры Lords of the Fallen (2023), мнение критиков о которой сильно разделилось. Некоторые оценили её выше оригинальной Lords of the Fallen, а другие — ниже.

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На Metacritic игра собрала 65 баллов по 10 обзорам на PS5 и 76 баллов на PC, у оригинала было 68 баллов. На OpenCritic новинка получила 72 балла, а у первой LotF было 70 баллов.

Критики отмечают, что новая игра представляет впечатляющее улучшение оригинала, однако у неё есть и свои собственные серьёзные проблемы.

Фанаты экшен-RPG и «соулслайков» наверняка будут довольны, тем более, что у ролевого приключения присутствует ряд хороших идей. Но RPG не может полностью реализовать свой потенциал из-за технических недостатков и отдельных механик врагов. К примеру, у игры есть проблемы с производительностью на PS5.

Среди плюсов отметили сами плавные бои, разнообразие стартовых классов, художественный стиль, музыку и концепт с двойным миром. Некоторые СМИ специально отмечают, что Lords of the Fallen не представляет собой простую копирку творений студии From Software.

Проблемы технического характера вообще стали главным минусом, который упоминается в большинстве текстов — особенно сложности возникают в первые часы, что может отбить интерес игроков.

Некоторым не хватило разнообразия врагов и более отполированной системы боя. «Жёстче» всего по игре прошлись авторы издания Eurogamer — новинка якобы повторяет все клише «соулслайков» и чрезвычайно страдает от тех же технических недостатков.

Релиз новой Lords of the Fallen состоится уже завтра, 13 октября для PS5, Xbox Series и PC. Ранее в сети появился список трофеев и подробности мрачной RPG, а игра уже получила релизный трейлер.