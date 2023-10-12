Утек первый час «Человека-паука 2» для PS5 — за неделю до выхода игры

12 октября пользователи видеохостинга Vimeo под ником RealSalute опубликовал первый час из грядущего «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Судя по видео, пользователь стримил игру на своём канале, после чего выложил запись в открытый доступ.

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Посмотреть первый час «Человека-паука 2» можно по этой ссылке. Осторожно: спойлеры.

В самом ролике RealSalute рассказал, что получил диск с игрой раньше времени, отрицая свою причастность к разработчикам. Вполне возможно, геймер купил игру раньше времени в одном из местных магазинов — физические копии с проектом обычно приходят к ритейлерам заранее.