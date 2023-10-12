Для EA Sports FC 24 вышел гигантский патч

12 октября Electronic Arts выпустила уже третий патч для EA Sports FC 24. В этот раз обновление оказалось богатым на изменения: разработчики скорректировали игровой процесс и исправили множество багов.

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Так, авторы устранили ошибки в Ultimate Team, связанные с трансферным рынком и послематчевым экраном, приводящие к отключению из режима. Что касается геймплея, то авторы усилили игру в защите: теперь игроки разворачиваются и двигаются быстрее при использовании активной обороны (кнопки L2/LT).

Изменения также коснулись и игровых стилей: некоторые из них перестали быть невероятно полезными, включая точнейшие мощные передачи с плейстайлом «Выверенный пас». Однако некоторые другие перки, наоборот, усилили — речь идёт в том числе о сильном вбрасывании мяча из умения «Дальнее вбрасывание».