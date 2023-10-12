На Twitch начал вступать в силу запрет на просмотр стримов забаненным зрителям

В середине августа появилась информация о том, что Twitch собирается добавить на платформу новую функцию, которая позволит стримерам запрещать забаненным пользователям смотреть их трансляции.

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И вот, этот день настал — команда Twitch начала внедрять данное ограничение. Весь процесс займёт какое-то время, и в конечном итоге функция станет доступна всем стримерам (в настройках модерации).