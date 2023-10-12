На Twitch начал вступать в силу запрет на просмотр стримов забаненным зрителям
В середине августа появилась информация о том, что Twitch собирается добавить на платформу новую функцию, которая позволит стримерам запрещать забаненным пользователям смотреть их трансляции.
И вот, этот день настал — команда Twitch начала внедрять данное ограничение. Весь процесс займёт какое-то время, и в конечном итоге функция станет доступна всем стримерам (в настройках модерации).
При этом запрет легко обойти. Сообщается, что продолжать смотреть ограниченный контент можно, выйдя из своего аккаунта Twitch или открыв режим «Инкогнито» в браузере. Речь, судя по всему, идёт о просмотре как стримов, так и сохранённых роликов. Ожидается, что в будущем эта проблема получит решение.