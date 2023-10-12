Blizzard раскритиковали за набор с обликом Лилит из Diablo 4 в Overwatch 2

Ранее состоялся запуск нового сезона в Overwatch 2 под названием «Восстание Тьмы» (Rise of Darkness). Одной из его главных особенностей стал облик Лилит из Diablo IV для Мойры, за который Blizzard уже получает волну критики.

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Речь идёт не сколько о самом скине, сколько о том, каким образом он распространяется. Облик Лилит вместе с обликом Инариуса для Фарры вошли в состав ультранабора 7-го сезона стоимостью в 40 долларов. Покупатели бандла также получают премиальный боевой пропуск с 20 уровнями, один эпичный скин, 2 тыс монет так далее.

Игроки жалуются на то, что набор за 40 долларов стал единственным способом получить желанный облик Лилит. Некоторые пользователи отмечают, что им не хочется платить за дополнительные бонусы и ещё один легендарный скин для героя, за которого они даже не играют.

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Кроме того, Ultimate Battle Pass в этом сезоне уступает аналогичному бандлу в прошлом сезоне. За него также просили 40 долларов, но покупатели получали три сюжетных миссии, три легендарных скина вместо двух и другие более ценные, по мнению многих, бонусы.

Среди критикующих Blizzard игроков нашли и те, кто разочаровались новым мифическим скином Онрё Ханзо и малым количеством вариантов кастомизации для него. Исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс отметил, что в случае с Ханзо «больший уклон идёт на различия визуальных эффектов, а не на изменение моделей». На данный момент у разработчиков нет чёткого плана для мифических обликов.