Стало известно об ограничении новой PlayStation 5

Компания Sony подтвердила, что внутреннюю память новых версий PlayStation 5, которые неформально носят в названии приставку Slim, можно расширить за счет подключения дополнительного накопителя типа SSD. Об этом сообщает издание IGN.

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Оба варианта PlayStation 5 Slim имеют встроенный жесткий диск объемом 1 ТБ. Из них пользователям будут доступны только 825 ГБ. Для сравнения: в устройствах первых ревизий под пользовательские данные было отведено и вовсе 667 ГБ.

Sony по электронной почте подтвердила редакции IGN, что Slim-версии консолей, как и оригинальные, поддерживают расширение за счет дополнительного SSD. При этом новые устройства сохранили ограничение, которое предполагает использование SSD только формата М.2 c интерфейсом PCIe Gen4 и скоростью чтения не менее 5500 МБ/сек.

Скоростью чтения, пишет IGN, при выборе SSD, скорее всего, можно будет пренебречь. Поскольку пользователи первых ревизий PlayStation 5 опытным путем выяснили, что более медленные накопители также работают с игровой приставкой.