$99.98+0.05105.95+0.27

Упоротое видео с персонажами Mortal Kombat 1 восхитило фанатов игры

Канадский контент-мейкер Марк Каннатаро выложил в Сеть забавное видео с персонажами Mortal Kombat 1 , которое восхитило фанатов игры по всему миру и сразу же стало вирусным.

Упоротое видео с персонажами Mortal Kombat 1 восхитило фанатов игры
© Cq.ru

Менее чем за сутки ролик собрал более 1,5 млн просмотров в социальной сети Илона Маска.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Это самый красивый ролик по Mortal Kombat, который я когда-либо видел за всю свою жизнь!

Настолько глупо, но мне так это нравится.

Не знаю почему, но самое смешное в этом видео то, что Рептилия танцует в форме ящерицы.

Черт возьми, я просто обожаю танец Саб-Зиро.