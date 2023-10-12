Упоротое видео с персонажами Mortal Kombat 1 восхитило фанатов игры

Канадский контент-мейкер Марк Каннатаро выложил в Сеть забавное видео с персонажами Mortal Kombat 1 , которое восхитило фанатов игры по всему миру и сразу же стало вирусным.
Менее чем за сутки ролик собрал более 1,5 млн просмотров в социальной сети Илона Маска.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
Это самый красивый ролик по Mortal Kombat, который я когда-либо видел за всю свою жизнь!
Настолько глупо, но мне так это нравится.
Не знаю почему, но самое смешное в этом видео то, что Рептилия танцует в форме ящерицы.
Черт возьми, я просто обожаю танец Саб-Зиро.