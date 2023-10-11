Александра s1mple Костылева признали лучшим игроком в истории CS:GO

Авторитетный портал HLTV, посвящённый серии Counter-Strike, подвёл профессиональные итоги CS:GO. Авторы сайта решили выяснить, кто же лучший игрок за всю историю Counter-Strike: Global Offensive.

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Для этого администрация решила выбрать десять лучших киберспортсменов по трём критериям: пиковая форма, продолжительность карьеры на высочайшем уровне и командные достижения. В результате у HLTV получился список из десяти игроков: от Патрика f0rest Люнберга до Александра s1mple Костылева.

После этого авторы топа проанализировали множество показателей: рейтинг игры за каждую из сторон, среднее число фрагов, средний урон по противнику в раундах, количество трофеев на профессиональной сцене и многое другое.