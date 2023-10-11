PlayStation 5 Slim может добраться до России уже в январе

Sony анонсировала компактную версию PlayStation 5
Корпорация Sony анонсировала запуск обновленной игровой консоли PlayStation 5 Slim. Как сообщает ТАСС, приставка сохранит характеристики PS5 в компактном дизайне.
Отмечается, что по сравнению с предыдущими моделями объем PS5 Slim уменьшен более чем на 30%, а вес — на 18% или 24% в зависимости от версии приставки: с дисководом или без соответственно. Новую консоль оснастили накопителем емкостью в 1 ТБ.
Общая концепция дизайна осталась прежней, однако боковые панели разделили пополам. У PS5 Slim имеются четыре отдельные панели, причем верхняя часть имеет глянцевую поверхность, а нижняя осталась матовой.
Продажи обновленной модели стартуют в США в ноябре, а после и в других странах. Digital-версия обойдется в 449 долларов (около 45 тысяч рублей), а версия с дисководом — 499 долларов (50 тысяч рублей). Ожидается, что со временем PS5 Slim полностью заменит в производстве и продажах стандартную версию PS5.