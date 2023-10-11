PlayStation 5 Slim может добраться до России уже в январе

Корпорация Sony анонсировала запуск обновленной игровой консоли PlayStation 5 Slim. Как сообщает ТАСС, приставка сохранит характеристики PS5 в компактном дизайне.

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Отмечается, что по сравнению с предыдущими моделями объем PS5 Slim уменьшен более чем на 30%, а вес — на 18% или 24% в зависимости от версии приставки: с дисководом или без соответственно. Новую консоль оснастили накопителем емкостью в 1 ТБ.

Общая концепция дизайна осталась прежней, однако боковые панели разделили пополам. У PS5 Slim имеются четыре отдельные панели, причем верхняя часть имеет глянцевую поверхность, а нижняя осталась матовой.