PlayStation 5 Slim может добраться до России уже в январе

10 октября Sony представила PlayStation 5 Slim — обновлённую версию PS5 с прежними характеристиками и новым дизайном со съёмным дисководом. Официальные продажи консоли стартуют уже в ноябре по всему миру, а прошлые версии снимут с производства.

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В «М.Видео» уже прокомментировали анонс Sony и подтвердили, что привезут обновленные приставки в Россию. Точных сроков ритейлер не поставил, отметив лишь, что новые PS5 могут добраться до страны уже в январе. В России обновленные консоли будут называться PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Slim Digital Edition — для удобства покупателей.