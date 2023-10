NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Modern Warfare 3 и других новых игр

10 октября NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 537.58. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» в последних релизах видеоигр с поддержкой DLSS — в грядущей бете Call of Duty: Modern Warfare 3, недавней гонке Forza Motorsport и экшене Lords of the Fallen. Скачать драйвер можно на официальном сайте компании.