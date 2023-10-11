В Counter-Strike 2 изменили подбор игроков и начисление очков в Премьер-режиме

В ночь на 11 октября Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2. В отличие от многих других патчей, в этот раз авторы сфокусировались на корректировке системы подбора игроков.

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Так, теперь матчи будут проводиться с минимальной разницей в рейтинге геймеров — из-за этого поиск игр станет занимать чуть больше времени. Что касается Премьер-режима, то матчи понижения и повышения теперь будут проводиться через каждые 5000 очков, а не через каждую 1000 поинтов.