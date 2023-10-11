Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 «сломал» пассивные умения в игре

Пользователь Reddit под ником Dibilowas обнаружил, что из-за недавнего патча 2.01 в Cyberpunk 2077 перестали работать многие пассивные навыки. Чтобы подтвердить свою теорию, он опросил около 30 геймеров на разных платформах и опубликовал результаты своего исследования на форуме.

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По данным Dibilowas, после апдейта 2.01 точно перестали работать навыки «Киллер» и «Синоби», которые убирают колебание оружия во время приседания и частично восполняют обойму при рывке или скольжении. Сперва он подумал, что дело в модах, однако он удалил их, переустановил игру, после чего проблема подтвердилась.