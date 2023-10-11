Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact вышла на PS5

Студия HoYoverse выпустила Honkai: Star Rail на PS5. Игра от авторов Genshin Impact наконец-то добралась до актуальной консоли Sony. В честь выхода авторы тайтла опубликовали специальный релизный трейлер.

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Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.