В Overwatch 2 стартовал седьмой сезон по мотивам Diablo 4

Вчера вечером в Overwatch 2 стартовал новый сезон, посвящённый Diablo 4. Игроков уже ждёт обновлённый боевой пропуск с множеством свежих скинов и новых предметов.

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Главной наградой станет мифический облик на Хандзо — его дадут на 80-м уровне пропуска. В отличие от прошлого сезона, когда получение мифического скина разделили на уровни, в этом сезоне получить заветный облик можно только после полного прохождения боевого пропуска.

Со стартом нового сезона для игроков приготовили режим «Испытания Санктуария», в котором игроки могут выбрать определённых персонажей и сразиться с демонами и их предводителями в виде других героев Overwatch 2. Финальным боссом стала Мойра в образе Лилит из Diablo 4.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.