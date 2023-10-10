«ПСЖ» подписал состав Quest Esports по Dota 2 с тренером из России

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил о начале сотрудничества с командой Quest Esports по Dota 2 перед стартом чемпионата мира The International 2023.

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Коллектив, который тренирует российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин, выступит на «Инте» под названием PSG.Quest в новой красно-синей форме.

Бренд-директор «ПСЖ» Фабьен Аллегре назвал соглашение крайне важным для клуба.

Сегодня мы с гордостью представляем нашу команду по Dota 2 — PSG.Quest, которая с гордостью будет представлять цвета клуба на крупнейших соревнованиях по видеоиграм. Мы стремимся стать частью мировой элиты киберспорта и хотим восхищать нетрадиционную футбольную аудиторию.