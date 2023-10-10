Team Spirit представила новую форму к The International 2023 по Dota 2

Киберспортивный клуб Team Spirit представил специальное игровое джерси, в которой игроки российско-украинского состава по Dota 2 будут выступать на чемпионате мира The International 2023.

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Одна сторона формы полностью чёрная, кроме логотипа команды в верхней части. На другой же изображены различные узоры с драконом, который считается символом Team Spirit.

TEAM SPIRIT

Первые матчи The International 2023 пройдут вечером в четверг, 12 октября. Когда будет играть Team Spirit, пока неясно, так как организаторы чемпионата пока не объявили результаты жеребьёвки.