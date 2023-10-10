Sony анонсировала PlayStation 5 Slim
Компания Sony официально представила новую версию консоли PlayStation 5 — PS5 Slim.
Как и предполагали инсайдеры, эта версия приставки будет оснащена съёмным дисководом. С ним PS5 Slim будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450. При желании дисковод можно будет позже докупить отдельно ($ 80 в США и € 120 в Европе).
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Ранее источники сообщали, что новая вариация PS5 станет на 5 см тоньше оригинала и получит два разъёма USB Type-C. При этом инсайдеры предполагали, что цена составит около $ 400.
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