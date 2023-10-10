Sony анонсировала PlayStation 5 Slim

Как и предполагали инсайдеры, эта версия приставки будет оснащена съёмным дисководом. С ним PS5 Slim будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450. При желании дисковод можно будет позже докупить отдельно ($ 80 в США и € 120 в Европе).