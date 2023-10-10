Даниил Abeldos Абельдяев выиграл Кубок РФС по FIFA

Победителем совместного турнира Российского футбольного союза и Федерации компьютерного спорта России стал Даниил Abeldos Абельдяев, действующий чемпион страны. В финале лучший киберфутболист России победил Ивана IvanSTal Попова, матч завершился со счётом 2:0.

Напомним, в мае этого года Абельдяев защитил титул чемпиона страны по интерактивному футболу. Тогда в решающем матче он смог переиграть Илью Jelav Киселева, который в этот раз не добрался до финальной стадии турнира.