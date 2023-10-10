В сети появились возможные детали о графике GTA 6 и новой версии движка Rage

В прошлом месяце легендарной Grand Theft Auto V исполнилось 10 лет, однако новостей о новой части серии не так много — её разработка подтверждена, а в прошлом году в сеть утекли геймплейные кадры. Согласно новым слухам, которыми поделилось издание Rockstar Mag, в Grand Theft Auto VI фанатам стоит ждать разительное преображение в графическом плане. Однако сайт отметил, что в ходе разработки перечисленные ниже детали могут измениться.

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По словам источников Rockstar Mag, в новой, девятой по счёту, версии движка Rage должны быть смоделированная в реальном времени вода, улучшенная деформация транспорта, более реалистичный дневной цикл, умный искусственный интеллект, а также высокое качество рендеринга, текстур, освещения и объёмных облаков.

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Источники обратили особое внимание на физику воды. По их словам, в данный момент это самая реалистичная реализация воды в играх, которую смогла сделать команда из примерно 20 инженеров с обширными познаниями. В качестве примера был приложен следующий ролик — примерно такой, по словам источников, должна быть вода в GTA 6.

В физику транспортных средств было внесено множество улучшений благодаря значительному увеличению количества полигонов. Деформация транспорта стала детальнее, а тюнинг будет влиять не только на внешний вид, но и на управляемость машины. Например, установка щитка на автомобиле может оказаться полезной для управления во время грозы с сильными порывами ветра. Баланс между реализмом и аркадностью будет соблюден таким образом, чтобы сохранить драйв, аналогичный GTA 5.