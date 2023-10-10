$101.36+0.87107.03+1.02

Assassin's Creed Mirage уступила только EA Sports FC 24 в рознице Британии

Издание GfK опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии. В список вошли только физические продажи игр в магазинах страны.

Assassin's Creed Mirage уверенно стартовала в рознице Британии
© Чемпионат.com

Лидером чарта вновь стала EA Sports FC 24 — британцы продолжают скупать новую версию футбольного симулятора. На втором месте оказалась Assassin's Creed Mirage — первая самостоятельная игра в серии за последние три года. Замкнуло тройку приключение про Пикачу Detective Pikachu Returns.

Тем временем новинка позапрошлой недели, Mortal Kombat 1, сместилась со второго места на восьмое. В топ также попали Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Star Wars Jedi: Survivor.

  1. EA Sports FC 24
  2. Assassin's Creed Mirage (новинка)
  3. Detective Pikachu Returns (новинка)
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Hogwarts Legacy
  6. Call of Duty: Modern Warfare 2
  7. Star Wars Jedi: Survivor
  8. Mortal Kombat 1
  9. Minecraft для Nintendo Switch
  10. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости