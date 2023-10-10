Assassin's Creed Mirage уверенно стартовала в рознице Британии

Assassin's Creed Mirage уступила только EA Sports FC 24 в рознице Британии
Издание GfK опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии. В список вошли только физические продажи игр в магазинах страны.
Лидером чарта вновь стала EA Sports FC 24 — британцы продолжают скупать новую версию футбольного симулятора. На втором месте оказалась Assassin's Creed Mirage — первая самостоятельная игра в серии за последние три года. Замкнуло тройку приключение про Пикачу Detective Pikachu Returns.
Тем временем новинка позапрошлой недели, Mortal Kombat 1, сместилась со второго места на восьмое. В топ также попали Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Star Wars Jedi: Survivor.
- EA Sports FC 24
- Assassin's Creed Mirage (новинка)
- Detective Pikachu Returns (новинка)
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Mortal Kombat 1
- Minecraft для Nintendo Switch
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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