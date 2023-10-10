Вышел новый патч для Counter-Strike 2

Valve выпустила очередной патч для Counter-Strike 2, который направлен на исправление багов и улучшение оптимизации. Главным изменением обновления стало корректировка хитбоксов во время приседания — ранее из-за этого некоторые части тела персонажей становились полностью неуязвимыми. Судя по всему, в ближайшее время Valve займётся исправлением ошибок, на которые ей указывает сообщество.