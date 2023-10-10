Стали известны русскоязычные таланты и комментаторы The International 2023 по Dota 2

За несколько дней до старта The International 2023 по Dota 2 разработчики из Valve наконец раскрыли список людей, которые будут освещать главный киберспортивный турнир года на русском языке. В целом он оказался довольно привычным для русскоязычных зрителей, однако на турнире официально не будет Ярослава NS Кузнецова, который ранее посещал почти каждый TI.