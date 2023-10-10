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Стали известны русскоязычные таланты и комментаторы The International 2023 по Dota 2

За несколько дней до старта The International 2023 по Dota 2 разработчики из Valve наконец раскрыли список людей, которые будут освещать главный киберспортивный турнир года на русском языке. В целом он оказался довольно привычным для русскоязычных зрителей, однако на турнире официально не будет Ярослава NS Кузнецова, который ранее посещал почти каждый TI.

Стали известны русскоязычные таланты и комментаторы The International 2023 по Dota 2
© Чемпионат.com

С полным списком приглашённых работников студии освещения турнира с фотографиями также можно ознакомиться в Компендиуме в самой Dota 2.

Список русскоязычных талантов и комментаторов на The International 2023

  • Василиса Vasilisa Чернова
  • Владимир Maelstorm Кузьминов
  • Егор Xakoda Липартия
  • Никита 4ce Котков
  • Алексей Lex Филиппов
  • Дмитрий Inmate Филинов
  • Дмитрий UnderShock Большаков
  • Владислав 'BLACKARXANGEL Иващенко
  • Дмитрий Zloba Иринчук
  • Полина mash1na Машина
  • Владимир RodjER Никогосян
  • Рустам Adekvat Мавлютов
  • Арсений ArsZeeqq Усов
  • Ернар Mantis Уразбаев
  • Максим Shachlo Абрамовских
  • Владимир DD Вылегжанин
  • Антон Grayne Афанасенко
  • Александр JAM Коротков
  • Александр Santa Колтан
  • Олег LastHero Демидович
  • Никита Sheyl Демешов
  • Дария Eiritel Морозова
  • Максим TpoH Верников
  • Станислав 633 Глушан
  • Дмитрий CrystalMay Корчевинин
  • Павел 9pasha Хвастунов
  • Глеб y0nd Важнов.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле. На турнире выступят 19 игроков из России.

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