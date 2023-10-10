Counter-Strike 2 не будет работать на 32-битных ОС и MacOS

Valve объявила, что прекратит поддерживать Counter-Strike: Global Offensive уже 1 января 2024 года. По словам разработчиков, все силы сейчас бросят на совершенствование Counter-Strike 2.

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По словам команды, она приняла трудное решение прекратить поддержку DirectX 9 и 32-разрядных операционных систем. Также больше не будет поддержки MacOS. В совокупности они составляли менее 1% активных игроков CS: GO.

В будущем Counter-Strike 2 будет поддерживать исключительно 64-разрядные версии Windows и Linux. Что касается устаревшей версии СS:GO, то после 1 января 2024 года игра по-прежнему будет доступна, но некоторые функциональные возможности, например, доступ к инвентарю, могут работать в разы хуже, чем прежде.

А ещё Valve подчеркнула, что при наличии статуса Prime пользователи могут запросить возврат средств, если у них 32-битная ОС, DirectX 9 или MacOS.