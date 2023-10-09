Канал Хованского на Twitch заблокировали за обсуждение новостей о конфликте в Израиле

Популярный блогер Юрий Хованский сообщил, что его канал на Twitch временно заблокировали. Официальной причиной блокировки площадка называет разжигание ненависти, хотя сам стример отмечает, что просто обсуждал новости.

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Срок блокировки составит 14 дней. В это время Хованский планирует стримить на другом канале.

Сколько раз думали, что канал блокнут из-за какой-то ***, а блокнули из-за обсуждения новостей на тему Израиля и Палестины. Удар прилетел оттуда, откуда не ждали.

Зрители отмечают, что на последних трансляциях Хованский активно высказывался в защиту движения ХАМАС и Палестины, оправдывая начало активной стадии конфликта.