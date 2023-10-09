Строительная песочница My Time at Sandrock получила обзорный геймплейный трейлер

Focus Entertainment поделилась свежим трейлером My Time at Sandrock. Его посвятили показу основных возможностей в игровом процессе строительной песочницы. Её полноценный релиз состоится 2 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch, а в будущем появится версия для PS4.

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Игрокам дана возможность подробно настроить своего виртуального героя: от причёски до деталей на лице. Дабы спокойно жить в Песчаном Взгорье, надо приготовиться к нехватке ресурсов и внешним угрозам. А чтобы возродить городок, необходимо заняться строительством, постепенно модернизируя собственную мастерскую.

Открытый мир может похвастаться не только хранящимися в нём ресурсами, но и секретами вместе с сюжетными деталями. Путешествовать можно на собственной лошади, однако стоит опасаться Логана и его банду — одних из немногих плохих людей на территории Песчаного Взгорья.