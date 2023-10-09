Стримера ограбили в прямом эфире

Annoying вёл разговорный эфир вместе с другим известным стримером Capp. В какой-то момент к автомобилю друзей подбежал человек и направил пистолет на Capp, а трансляция прервалась.

Позже Capp вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке, однако преступники забрали у него цепочку. Через несколько часов грабители опубликовали информацию в соцсетях, что хотят получить за украшение выкуп в размере $ 100 тыс. Будет ли стример платить за возвращение цепочки, он не уточнил.