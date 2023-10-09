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Стримера ограбили в прямом эфире — забрали цепочку стоимостью $ 100 тыс.

В Сети набирает популярность момент с трансляции популярного стримера под ником Annoying, на которую попало ограбление с помощью пистолета.

Стримера ограбили в прямом эфире
© Чемпионат.com

Annoying вёл разговорный эфир вместе с другим известным стримером Capp. В какой-то момент к автомобилю друзей подбежал человек и направил пистолет на Capp, а трансляция прервалась.

Видео доступно на YouTube-канале The ManosPhere Plug. Права на видео принадлежат Annoying.

Позже Capp вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке, однако преступники забрали у него цепочку. Через несколько часов грабители опубликовали информацию в соцсетях, что хотят получить за украшение выкуп в размере $ 100 тыс. Будет ли стример платить за возвращение цепочки, он не уточнил.

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