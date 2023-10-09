AMD сдержала слово: материнские платы на сокете AM4 обновляют даже спустя 6,5 лет

Игроки обратили внимание, что даже самые первые материнские платы на сокете AM4 до сих пор обновляют до более свежих версий BIOS. На анонсе нового сокета AMD обещала, что все платы будут обновлять не меньше пять лет: с выхода первой на сегодня прошло уже почти семь лет.

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Новые версии BIOS в первую очередь обеспечивают повышенную безопасность.

Для сравнения, вышедший в том же 2017 году сокет Intel LGA1151 v2, не получил обновлений с 2021 года и уже давно потерял актуальность, поскольку Intel успел перейти сначала на LGA1200, а теперь на LGA1700. В следующем году уже ожидается новый сокет, LGA1851.