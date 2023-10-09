В бете Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS4 и PS5 уже появились читеры

8 октября стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS4 и PS5. Все обладатели консолей PlayStation уже могут присоединиться к сетевому тестированию, которое разворачивается на пяти культовых картах: Favela, Estate, Skidrow, Rust и Highrise.

К сожалению для Activision и обычных игроков, некоторые пользователи уже столкнулись с настоящими читерами в бете. Нечестные игроки используют целую комбинацию из читов, позволяющую им смотреть сквозь стены, моментально наводиться на голову противника и стрелять практически без отдачи.

Видео доступно на YouTube-канале Warzone Nation | Best Moments & Clips. Права на видео принадлежат Activision.

Как именно работают читы на закрытых операционных системах PS4 и PS5, неизвестно. Некоторые геймеры предполагают, что читеры пользуются девкитами PlayStation 5, предназначенными для разработчиков. Однако вполне возможно, что это некий чит, который всё же добрался и до обычных консолей.