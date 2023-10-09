Авторитетный инсайдер раскрыл ближайшие планы NVIDIA

Авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл ближайшие планы NVIDIA. По его данным, компания готовит к выпуску улучшенную модель видеокарты RTX 4080 — Super или Ti-версию. Она должна быть чуть мощнее обычной 4080, но при этом не настолько производительной, как 4090. Энергопотребление новинки составит менее 450 Вт.

© Чемпионат.com

Характеристики грядущей новинки пока не раскрываются, однако уже известно, что она поступит в продажу в начале 2024 года. Интересно, что цена должна составить $ 1199 — сейчас столько стоит обычная RTX 4080. Судя по всему, NVIDIA снизит стоимость базовой видеокарты и сделает ставку на новый чип.