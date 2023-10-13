Популярность видеоигр заметно возросла за прошедшую четверть века. Сейчас игры — это гигантская индустрия, которая ежегодно собирает миллиардные прибыли. И значительная часть этих прибылей приходится на консольный гейминг. Портал gamerant.com рассказал о 10 самых популярных консолях всех времен.

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Game Boy Advance — 81,51 млн копий

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Game Boy Advance стала огромным прорывом для портативного гейминга. Система, поддерживающая игра уровня SNES на ходу, стала большим хитом среди миллионов пользователей: 32-битное устройство в свое время было крайне впечатляющим с технической точки зрения. Если сложить продажи стандартной версии и «раскладушки» SP, то тираж Game Boy Advance превысил 80 млн копий.

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Xbox 360 — более 84 млн копий

К началу седьмого поколения домашних консолей Sony значительно опережала Microsoft: продажи PlayStation 2 превышали тираж оригинальной Xbox более чем на 130 миллионов копий. Однако к концу поколения ситуация изменилась. Разрыв между двумя конкурентами ощутимо сократился благодаря невероятному успеху Xbox 360. Да, платформа имела хорошо задокументированные недостатки, но это не помешало ей привлечь внимание публики. Если бы устройство Microsoft нашло аудиторию в Японии, то Xbox 360 наверняка смогла бы обогнать PlayStation 3.

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PlayStation 3 — более 87,4 млн копий

Несмотря на то, что PlayStation 3 входит в топ-10 самых продаваемых игровых консолей, некоторые считают платформу провальной. Она разошлась меньшим тиражом по сравнению со своими предшественницами, да и на фоне ближайшего конкурента показала не сильно впечатляющий результат. Аналитики винят в этом решение Sony использовать Blu-ray привод — он значительно повысил цену устройства на релизе.

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Nintendo Wii — 101,63 млн копий

Wii вышла на рынок во времена, когда гейминг, по большей части, был прикован к гостиной, и львиную долю аудитории составляли дети или молодые люди. Nintendo изменила представления о доступности видеоигр благодаря интуитивно понятной схеме motion-управления, которая позволила практически кому угодно получать удовольствие от игр. Не зря платформа позиционировалась как игровая консоль для всех возрастов.

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PlayStation — 102,4 млн копий

Изначально PlayStation должна была стать совместным проектом Sony и Nintendo: игровой консолью на базе дисковода. Но когда последняя предпочла работать в ином направлении, Sony довела устройство до релиза своими силами. Переход от картриджей к дискам позволил разработчикам делать игры гораздо более детализированными, что привело к огромному скачку качества звука и графики. Технологические возможности PlayStation обеспечили платформу библиотекой великолепных эксклюзивов, благодаря чему консоль стала первым устройством своего рода, преодолевшим порог в 100 млн продаж.

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PlayStation 4 — более 117 млн копий

Если PlayStation 3 была разочарованием, то PlayStation 4 ознаменовала триумфальное возвращение Sony. Четвертое поколение консоли более чем в полтора раза превзошло продажи предшественницы, оставив конкурента от Microsoft (Xbox One) далеко позади. Своим оглушительным успехом платформа обязана блестящей линейке эксклюзивов: от перезапуска God of War до Marvel’s Spider-Man и Uncharted 4.

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Game Boy и Game Boy Color — 118,69 млн копий

Кто-то может сказать, что меньший размер и цветной экран Game Boy Color — хорошие причины считать устройство отдельной платформой, однако Nintendo указывает их продажи совместно. Долгий жизненный цикл устройств и первые игры франшизы Pokemon помогли им разойтись огромным тиражом.

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Nintendo Switch — более 125 млн копий

Пока нельзя сказать, хватит ли Switch «топлива» под конец жизненного цикла, чтобы вырваться на первое место в топе продаж. И даже если нет, 125 млн проданных устройств — невероятное достижение. Особенно учитывая, как поздно в восьмом поколении консолей состоялся релиз платформы и как сильно она проигрывает конкурентам по характеристикам.

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Nintendo DS — 154,02 млн копий

Решение отказаться от названия Game Boy в пользу DS было довольно смелым со стороны Nintendo: все-таки бренд приобрел большую популярность за годы существования. Тем не менее, риск оправдал себя. Nintendo DS опередила продажи Game Boy, причем сделала это гораздо быстрее, чем можно подумать. Но, опять же, Nintendo совмещает цифры продаж обычной DS и 3DS, которая появилась чуть позже.

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PlayStation 2 — более 155 млн копий

PlayStation 2 взяла все, что сделало оригинальную консоль хитом, и каким-то чудом шагнула еще дальше. Помимо отличных технических характеристик, платформа могла похвастать более объемной библиотекой игр, значительно большей вместительностью дисков и приводом, который позволял устройству выполнять функции DVD-проигрывателя. PlayStation 2 разгромила конкурентов: она превзошла совокупные продажи GameCube, Dreamcast и Xbox почти в три раза.