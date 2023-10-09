Геймеры раскритиковали внешность персонажей из «Человека-паука 2» для PS5

Студия Insomniac Games представила второстепенных персонажей грядущего «Человека-паука 2» для PlayStation 5 . В список попали знаменитые неигровые герои, включая Мэри Джейн Уотсон, Гарри и Нормана Озборнов, а также маму и друзей Майлза Моралеса.

Пользователи отреагировали на внешний вид персонажей неоднозначно. Кто-то вновь обратил внимание на изменения во внешности Мэри Джейн, однако по большей части геймеров не устроили общая стилистика и нехватка деталей на лицах героев, из-за чего возникает эффект «зловещей дoлины». А некоторые геймеры заявили, что персонажи выглядят так, будто их нарисовала нейросеть.