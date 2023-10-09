За полтора года в России появилось более 50 новых игровых студий

За последние полтора года в России появилось около 50 новых независимых студий, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

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Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников заявил, что новые студии тараются занять нишу западных компаний и издателей, которые ушли с нашего рынка после февраля 2022 года. Прежде всего, это небольшие и средние студии, практически у всех есть рабочие проекты в разной степени готовности. Сейчас они по большей части работают на внутренний рынок, однако планируют выйти и на зарубежные.

Так, российские компании стремятся попасть в Бразилию, Индонезию, Иран, Южную Корею и Китай. Последний рынок особенно важен — он занимает первое место в мире по годовому обороту рынка компьютерных игр ($45,77 млрд. в 2022 году), в нём живет более 742 млн игроков. Однако для этого продукт нужно локализовать с учётом местных культурных особенностей и получить специальное разрешение.