Авторы Genshin Impact с августа дважды пытались обойти комиссию AppStore на iOS

Китайская студия miHoYo дважды за последнее время предпринимала попытки обойти 30%-ную комиссию Apple за покупки в своих играх на iOS. Об этом пишет China Project.

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В августе авторы Genshin Impact и Honkai: Star Rail запустили приложение для своего форума, на котором публиковали эксклюзивную информацию об играх и проводили акции. Там покупать внутриигровую валюту можно было без участия Apple и с меньшей комиссией — об этом игрокам также сообщали сотрудники техподдержки.

Через несколько дней Apple удалила приложение из AppStore, но недавно miHoYo предприняла ещё одну попытку. 30 августа студия добавила возможность пополнения внутриигрового баланса через приложение Alipay — однако и этот вариант вскоре попал под блокировку Apple.