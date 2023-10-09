Дымовые шашки, дротики и маскировка: советы по прохождению Assassin's Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage во многом вернулась к истокам серии: теперь игру про убийцу наконец можно назвать полноценным стелс-экшеном, причем не самым простым. Стражи могут постоять за себя в бою и вывести игрока из строя всего парой атак. На случай, если вы отвыкли от скрытного геймплея, портал PC Gamer поделился самыми полезными советами по прохождению.

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Прокачайте запас инструментов пораньше

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Mirage делает меньший акцент на деревья навыков, чем предыдущие части Assassin’s Creed. При скрытном прохождении гораздо большую роль играют инструменты Басима, поэтому их стоит прокачать первыми. Один инструмент можно открыть бесплатно — рекомендуем первым делом разблокировать усыпляющие дротики. Остальные открываются в центральной ветке навыков.

Заходите к торговцам за красками для снаряжения

На крышах Багдада спрятано столько сундуков, что о существовании простых торговцев можно легко забыть — кроме тех случаев, когда нужно срочно пополнить запас инструментов. Однако торговцы продают и другой ценный товар: пигменты, которые позволяют сменить окраску снаряжения. Краски для стандартной экипировки Басима открываются по мере прохождения сюжета, а пигменты для других костюмов спрятаны в сундуках и у торговцев в открытом мире.

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Не пренебрегайте усыпляющими дротиками

Дротики — невероятно полезный гаджет. Они не могут похвастать той же дальностью атаки и эффективностью, что метательные ножи: попадание дротика усыпляет цель где-то на 10 секунд. Но, в отличие от ножей, усыпляющие дротики действуют бесшумно, и времени их действия достаточно, чтобы прокрасться мимо стражи. Кроме того, если другой противник заметит спящего охранника, то тревога не поднимется: он просто разбудит товарища. Иными словами, дротики — отличный запасной вариант на случай, если вы растратили все ножи.

Дымовые бомбы делают сражения проще

Дымовые бомбы порой бывают не менее полезными. Да, их можно использовать для того, чтобы ненадолго ослепить противников и пройти мимо, но никто не запрещает пользоваться ими в бою. Бросок дымовой шашки прямо под ноги моментально выведет из строя всех врагов вокруг, после чего их можно будет добить одним ударом скрытого клинка.

Торговцы — лучший вариант для скрытного проникновения

Большинство заданий в Mirage вращаются вокруг проникновения на охраняемую территорию, и игра всегда предлагает несколько способов инфильтрации. Если неподалеку есть торговцы, советуем воспользоваться их услугами: в отличие от музыкантов и наемников, они проведут вас прямо в тыл врага под идеальным прикрытием.

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Жетоны фракций можно выкрасть

Если вы хотите чаще пользоваться помощью наемников и торговцев, вам понадобится большой запас жетонов. Обычно самым прибыльным источником этого ценного ресурса выступают побочные задания, которые можно начать в любом из трех бюро, однако их также можно стянуть из карманов торговцев. Но имейте в виду, что рано или поздно NPC обнаружат пропажу — постарайтесь не задерживаться в одной точке надолго.

Не бойтесь показываться на вид страже