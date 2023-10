Промокоды Roblox на октябрь 2023: рабочие коды на одежду, робуксы, вещи

Как активировать промокоды в Roblox

Для того, чтобы активировать большинство промокодов, достаточно перейти на специальную страницу, ввести код и подтвердить действие. Однако некоторые коды можно использовать только в специфических играх, вроде Island of Move и Mansion on Wonder. В Island of Move коды активируются у стенда PLAY IT!; в Mansion on Wonder — в здании Swag.