MinD_ContRoL выступит стендином Team SMG на The International 2023

Офлейнер Nigma Galaxy Иван MinD_ContRoL Бориславов сыграет за Team SMG на The International 2023 по «Дота 2». Основной игрок состава Наттхапхон Masaros Оуанпхакди, на данный момент не смог получить визу для поездки в США. Об этом представители клуба сообщили в социальных сетях. В анонсе сказано, что Masaros несколько раз пытался получить разрешение для поездки в Америку, но ему отказывали. Несмотря на это, организация продолжит заниматься оформлением визы для своей третей позиции. Ранее появились слухи, что на главном турнире года за коллектив также выступит Клемент Puppey Иванов. Предполагалось, что из-за визовых проблем капитан и создатель Team Secret займет место Жунюэля Jaunuel Арцилла. Нынешний состав Team SMG: Чжэн MidOne Йек Най Владимир No[o]ne Миненко Иван MinD_ContRoL Бориславов (стендин) Тью Сун AhFu Чуан Жунюэль Jaunuel Арцилла Наттхапхон Masaros Оуанпхакди (проблемы с визой) The International 2023 пройдет в городе Сиэтл с 12 по 30 октября по московскому времени. Начальный призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов. За счет продажи компендиума призовой фонд будет увеличиваться до последнего матча турнира.